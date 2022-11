Zaginęła szczecinianka. Rodzina apeluje o pomoc

Fot. Archiwum prywatne

Rodzina prosi o pomoc. Zaginęła 58-letnia szczecinianka Małgorzata Jankowska-Głuszyńska.

Ostatni raz widziana była we czwartek na ulicy Wędrownej w Śmierdnicy - mówi córka zaginionej Wiktoria Głuszyńska.



- Mama zaginęła wczoraj o godzinie 12.35. Ostatni raz była widziana w Szczecinie na ulicy Wędrownej w Śmierdnicy. Jest nagranie z kamery. Szuka jej policja, wojsko i straż pożarna. Nie ma żadnego śladu, psy nie znalazły tropu. Mama się leczy na depresję i zabrała ze sobą leki - mówi córka.



Trwają poszukiwania, kobiety do tej pory nie odnaleziono - mówi młodszy aspirant Ewelina Gryszpan, oficer prasowy komendy miejskiej w Szczecinie.



- Policjanci z komisariatu Szczecin Dąbie prowadzą poszukiwania za zaginioną Małgorzatą Jankowską-Głuszyńska. Kobieta w czwartek po godzinie 12 wyszła z domu i do chwili obecnej nie powróciła. W chwili zaginięcia ubrana była w jasnoróżową kurtkę z kapturem, białą czapkę oraz czarne spodnie - mówi Gryszpan.



Wszystkie osoby, które widziały kobietę po jej zaginięciu lub mają jakąkolwiek wiedze o pobycie zaginionej, proszone są o kontakt z policjantami z komisariatu Szczecin Dąbie pod numerami telefonu 477819105 lub 667094305.