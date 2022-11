Polscy księża na emigracji. Powstaje płyta o chrystusowcach

Ksiądz, który posługiwał w Szczecinie, teraz nagrywa płytę o chrystusowcach, którzy służą Polonii na całym świecie.

Ks. Mariusz Sokołowski w rozmowach z kapłanami pokazuje, jak wygląda życie duszpasterza w polskiej parafii za granicą i jak wygląda życie polskich emigrantów, dla których wiara pełni ważną rolę. Wszystko powstanie na płycie "CHRYSTUSOWCY - 90 lat walki o polską duszę”.Ksiądz Mariusz Sokołowski nagrał rozmowy z księżmi m.in. z USA, Australii, Brazylii, Białorusi, Grecji, Anglii. - To swoisty obraz duszpasterza polonijnego. Tego, który sam wyjeżdżając poza granicę ojczyzny, jak mówi jeden z moich rozmówców, staje się emigrantem - tłumaczy kapłan.Autora rozmów wzruszyła radość księży, że czują się tam potrzebni. - Odczytują to, że tam są jako Wolę Bożą, jako absolutną misję dla swojego życia i nawet jak byłaby okazja wrócić do Polski, to bardzo często chcą już zostać z tymi emigrantami. Pobyt polskiego księdza, polska msza, możliwość spowiedzi po polsku, pobyt w polskiej wspólnocie daje im sposobność bycia w małej ojczyźnie - podkreśla ks. Sokołowski.Poza granicami Polski żyje dziś około 20 mln Polaków. W samym Chicago w każdą niedzielę odbywa się prawie 100 mszy św. w języku polskim.Więcej o nowej płycie o polskich chrystusowcach za granicą w niedzielnej audycji katolickiej "Religia na fali"