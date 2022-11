Jadąc hulajnogą potrącił pieszą. Grozi mu do 3 lat więzienia

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jechał hulajnogą po chodniku i doprowadził do wypadku w centrum Szczecina. 34-latek odpowie za to przed sądem. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w maju na placu Zwycięstwa w Szczecinie. Jak ustalili śledczy, mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po chodniku. Nie zachował ostrożności i potrącił kobietę. Po kolizji poszkodowana przewróciła się i złamała rękę. Podejrzany w chwili wypadku był trzeźwy i nie był dotąd karany sądownie.



Przed sądem odpowie za nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu do 3 lat więzienia.



Według przepisów, do jazdy na hulajnodze elektrycznej służy przede wszystkim droga rowerowa lub pas ruchu dla rowerów. Jeśli ich nie ma, można poruszać się ulicą, o ile obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km/h. Może to być na przykład droga osiedlowa lub wewnętrzna.