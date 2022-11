W przyszłym roku rozpocznie się remont Floating Areny

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Remont Floating Areny ruszy na wiosnę przyszłego roku - zapowiadają szczecińscy urzędnicy.

W grudniu ubiegłego roku podczas wichury ze ściany basenu odpadł fragment elewacji. Wtedy okazało się, że podczas budowy użyto m.in. niezgodnych z projektem materiałów.



Opracowujemy dokumentację. Na razie wiadomo, czy ktoś odpowie za nieprawidłowości - mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.



- Jako miasto najpierw musimy mieć dokumentację, która nam określi sposób i koszt naprawy. Potem wyłonić wykonawcę, który nam te prace zrealizuje. Dopiero określenie kosztów tych dwóch działań, będzie też jakąś podstawą do tego, żeby ewentualnie wystąpić z jakimś roszczeniem w stosunku do kogoś, kto być może zaniechał swoich obowiązków - mówi Zieliński.



Na razie nie wiadomo ile będzie kosztować naprawa - na pewno będzie to kilka milionów zł, a także czy obiekt będzie zamknięty podczas prac. Teraz - ze względów bezpieczeństwa - nie można korzystać z trybun.



Floating Arenę oddano do użytku w 2010 r., a budowa kosztowała 70 mln zł.