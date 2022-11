15 lat otwartej granicy w Świnoujściu

Także 15 lat temu burmistrz przygranicznego miasteczka Heringsdorf i prezydent Świnoujścia podpisali umowę o współpracy. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Także 15 lat temu burmistrz przygranicznego miasteczka Heringsdorf i prezydent Świnoujścia podpisali umowę o współpracy. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Także 15 lat temu burmistrz przygranicznego miasteczka Heringsdorf i prezydent Świnoujścia podpisali umowę o współpracy. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W piątek na przejściu granicznym Świnoujście-Ahlbeck symbolicznie podniesiono szlabany, które dawniej zamykały komunikację między dwoma miastami. To wydarzenie miało upamiętnić 15. rocznicę wstąpienia Polski do strefy Schengen.

Także 15 lat temu burmistrz przygranicznego miasteczka Heringsdorf i prezydent Świnoujścia podpisali umowę o współpracy.



- Po lewej stronie przed szlabanem stali Polacy, po drugiej stronie, po prawej, stali Niemcy. Z burmistrzem Klausem Kottwittenborgiem podnosiliśmy szlaban do góry ciesząc się - tak jak wszyscy uczestnicy - że wreszcie skończy się ten koszmar dla nas, mieszkańców wyspy Uznam - wspominał Janusz Żmurkiewicz.



- Wszystko się zmieniło. Pamiętam ograniczenia, brak możliwości zwiedzania wyspy własnym samochodem. To, co się zdarzyło w przeciągu ostatnich 15 lat nie da się opisać słowami. Kurort na wyspach stał się międzynarodowym - dodał Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.



- Ludzie chętniej przekraczają granicę, w obie strony, więcej turystów przyjeżdża na kilka-kilkanaście dni, dużo jest turystów jednodniowych - zaznaczył Piotr Kośmider, przedsiębiorca.



W wydarzeniu poza reprezentantami miast, czyli Laurą Marisken i Januszem Żmurkiewiczem uczestniczyli także przedstawiciele branży turystycznej dwóch krajów.