Pada śnieg, ślisko na drogach. Kierowcy dzwonią

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Uwaga kierowcy - w Szczecinie i regionie spadł śnieg i jest ślisko.

Na trasy wyjechały piaskarki i pługosolarki - na drogach krajowych pracuje ich 29. Posypują najbardziej newralgiczne miejsca. Jednak nie wszędzie jest bezpiecznie.



- Od Polic, Tatynia, Tanowo, Pilchowo, do Głębokiego, do Wojska Polskiego nie widać żadnych służb. A w Pilchowie przepięknie świeci jezdnia, taka mała "szklaneczka" - mówił słuchacz w Wiadomościach o 8.



Jak nas informujecie, kłopoty z przejazdem są między innymi na Warcisława, Rugiańskiej, Duńskiej, Piekary, w Podjuchach i Zdrojach, a także w rejonie Głębokiego.



Nieciekawie jest też w Policach. - W Policach, w mieście drogowcy jeszcze śpią. Nie zauważyli, że pada. Żadne drogi nieodśnieżone, przynajmniej te główne - mówi słuchacz w Wiadomościach o 9.



Wszyscy nasi słuchacze mówią zgodnie, piaskarek w mieście nie widać. - Od godziny 4.30 jeżdżą sobie dziś po Szczecinie, naszym pięknym i białym. Do tej pory nie widziałem jeszcze ani jednej piaskarki (przyp. red. - zadzwonił do Radia o 8.45). Wynika z tego, że chyba w przeciwieństwie do nas mają chyba dziś wolną sobotę. Ponoć w tym roku zima miała nie zaskakiwać szczecińskich drogowców, a właśnie w tej chwili jedziemy po lodzie. Halo, panowie, obudźcie się - to głosy naszych słuchaczy i kierowców.



Cały czas czekamy na sygnały od Was.