Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będą bezpośrednie pociągi ze Szczecina na lotnisko Berlin-Brandenburg. Pierwsze kursy zaplanowano na 2026 rok.

Na razie trwa modernizacja niemieckiego odcinka linii kolejowej z Berlina do Szczecina. Jak podaje portal rynek-lotniczy.pl, do Berlina i z powrotem, będzie można się dostać co godzinę.



VBB, czyli Berlińsko-Brandenburski Związek Komunikacyjny, myśli też o wydłużeniu relacji niektórych sezonowych pociągów kursujących do Berlina. Mogłyby one dojeżdżać np. do Międzyzdrojów lub Świnoujścia.