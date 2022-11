Flirtem do Berlina

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Flirty pojawią się na trasie Szczecin-Berlin. Deutsche Bahn wybrały ofertę Stadlera w przetargu na dostawę dziewięciu zespołów trakcyjnych.

Będą one jeździły od stolicy Niemiec do Polski. Jak podaje portal rynek-kolejowy.pl, zaczną one wozić pasażerów pod koniec 2026 roku, bo dopiero wtedy zakończą się elektryfikacje fragmentu linii Berlin-Szczecin po niemieckiej i polskiej stronie.



Flirty są klimatyzowane, posiadają wiele systemów bezpieczeństwa, mają wysuwane stopnie zakrywające szczelinę między pojazdem a peronem, monitoring, przedział barowy, ergonomiczne fotele, gniazdka elektryczne przy każdym miejscu do siedzenia, a także toalety z przewijakami dla niemowląt i stojaki na rowery.