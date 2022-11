Targi turystyczne w Niemczech. Na miejscu także gminy z regionu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Polacy promują się w Niemczech. W Lipsku trwają prestiżowe targi turystyczne.

"Mamy bogatą ofertę" - mówi Radiu Szczecin Konrad Guldon dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie i dodaje, że "najchętniej Niemcy w Polsce wybierają wczasy nad morzem, ale promujemy też agroturystykę i ofertę kulturalną w miastach".



Z województwa zachodniopomorskiego na targach obecne są między innymi podmioty z Kołobrzegu, Międzyzdrojów, Wolina. Jak mówi burmistrz Wolina Elżbieta Grzybowska promocja turystyki to niezwykle ważna sprawa.



- Zależy nam na każdym turyście, bo jest to niezwykle ważny aspekt dla naszych mieszkańców, ponieważ każdy z turystów zostawi u nas pieniądze, a to absolutnie wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców, ale też rozwój usług okołoturystycznych. Stąd nasza obecność na targach w Lipsku - podkreśla Grzybowska.



Targi turystyczne w Lipsku to największa tego typu impreza we wschodnich Niemczech.