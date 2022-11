Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

120 osób ćwiczyło z 12 Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie. To kolejna już część ogólnopolskiej akcji "Trenuj z Wojskiem".

W ciągu 8 godzin na Strzelnicy Garnizonowej "Dwunastki" na Krzekowie każda z grup m.in. strzelała z symulatora broni - Beryl, rzucała granatami hukowymi, poznawała tajniki samoobrony, ale też musiała na mrozie, w śniegu ugotować jedzenie.



- Mamy dokładną instrukcję. Wlewamy wodę i nie otwieramy puszek, zanim się nie zagotuje - tłumaczyła porucznik Irena Paczek-Krawczak w ten sposób wyjaśniając uczestnikom szkolenia, jak obsłużyć bezpłomienny podgrzewacz chemiczny.



- To pozytywne doświadczenie. Przydatne. Czasy są niepewne i szkolenie robię dla sprawdzenia siebie. To się przydaje - to motywacje młodych ludzi.



Kolejna akcja "Trenuj z Wojskiem" w Szczecinie odbędzie się 26 listopada.