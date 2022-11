Akcja Movember. Panowie badają się w Galaxy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 40-metrowa kolejka mężczyzn do badań w szczecińskim centrum handlowym Galaxy. Do godziny 20 trwa tam akcja Movember. Można za darmo skorzystać z badania USG jąder i testu PSA, który pozwala na wykrycie nowotworu prostaty.

Badanie trwa zaledwie kilka minut, a poznać można odpowiedzi na wiele pytań. Na miejscu obecni są lekarze i studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.



To już czwarta taka akcja w Szczecinie. W ubiegłym roku przebadało się 120 osób. W tym roku chętnych jest więcej. Promujących akcje można poznać po charakterystycznych wąsach.



- Wąs to element, który prowokuje do rozmowy, ponieważ nie na co dzień je nosimy. Jeżeli nasi znajomi, czy rodzina zapytają się, po co te wąsy, to zawsze można poruszyć temat badań i dzięki temu wiedza o akcji się poszerza - podkreślił jeden z promujących akcję.



- Dostałem od kolegi SMS-a i przyszedłem się zbadać. - Przyszłam z mężem, przyprowadziłam go - mówili odwiedzający punkt badań.



W niedzielę kolejna część akcji Movember, która ma promować badania dla mężczyzn, czyli "Bieg z Wąsem".