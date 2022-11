Zaduszki ku pamięci walczących o niepodległość

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Zaduszki ku pamięci tych, którzy walczyli o niepodległość. Tak w sobotę było na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. IPN, Archiwum Państwowe, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i ks. Waldemar Szczurowski zorganizowali zaduszki pod hasłem "Wspomnij bohatera".

Od 2018 roku w pierwszą sobotę po Święcie Niepodległości, uczestnicy wydarzenia palą znicze i składają kwiaty przy pomnikach i grobach osób, którzy oddali życie za wolną Polskę na przykład przy Krzyżu Katyńskim, Krzyżu Grudnia '70 czy grobie uczestnika wojny polsko-bolszewickej generała Aleksandra Litwinowicza.



- Przychodzimy, aby się za nich pomodlić oraz oddać im cześć - powiedział Tadeusz Olczak, kombant.



- To jest wielka uroczystość i dla mnie wielkie przeżycie. To ze względu na to, że mój ojciec był legionistą, a ja jestem sybirakiem - zaznaczył Tadeusz Szumowski, sybirak.



Spacer przed cmentarzem poprzedziła msza święta w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przy ul. Ku Słońcu.