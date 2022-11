Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kierował ciężarówką pod wpływem alkoholu i wpadł. 51-latka zatrzymali policjanci z drogówki.

Do zdarzenia doszło na ulicy Ludowej w Szczecinie. Podejrzenia mundurowych wzbudziło zachowanie kierowcy, który gwałtownie przyspieszał, by za chwilę zahamować. Został zatrzymany do kontroli. Okazało się, że ma ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.



Mieszkaniec Nowogardu został zatrzymany, a jego pojazd odholowany. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.