Uwaga na bardzo śliskie drogi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem w Zachodniopomorskiem.

W ciągu dnia temperatura podniosła się dziś powyżej zera, ale lada chwila znów chwyci mróz, co skutkować będzie bardzo śliską nawierzchnią.Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do godziny 9 i dotyczy całego województwa zachodniopomorskiego.