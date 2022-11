Kawiarenka polityczna: Radni o zmianach w strefach parkowania

Płatne parkowanie w Szczecinie do poprawki. Na konieczność zmian w regulaminach Strefy Płatnego Parkowania i Płatnych Parkingów Niestrzeżonych, od dłuższego czasu zwracali uwagę kierowcy i radni.

Pomyłki przy wpisywaniu numerów rejestracyjnych czy wyborze parkomatu, do tej pory traktowane są jak nieopłacenie parkowania. To musi się zmienić - mówili goście porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.Według Dariusza Mateckiego z klubu PiS w radzie miasta i przewodniczącego zachodniopomorskiej Solidarnej Polski, zmiany są konieczne. - Ogólnie jestem wielkim przeciwnikiem Strefy Płatnego Parowania. Ja bym zupełnie to wszystko zlikwidował i zaoszczędził bardzo wielu nerwów mieszkańcom naszego miasta, ale te pomysły, które będziemy teraz głosować, są zdecydowanie pozytywne - powiedział Matecki.Zmiany w funkcjonowaniu płatnego parkowania w Szczecinie zostały zainicjowane przez koalicję rządzącą miastem - powiedział Patryk Jaskulski z klubu KO. - Bardzo się cieszymy, że miasto reaguje na wnioski klubu Koalicji Obywatelskiej, bo trzy kwestie, które będą regulowane to mylenie strefy, pomyłka związana z błędną rejestracją, ale będą jeszcze parkingi dla osób niepełnosprawnych na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych na Starym Mieście.O genezie błędów, które teraz będą poprawiane mówił Krzysztof Romianowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości. - Uchwała, o której rozmawiamy, to naprawienie pewnego rodzaju błędu, który został przyjęty przez Platformę Obywatelską i przez radnych prezydenta Piotra Krzystka przy przyjmowaniu uchwał parkingowych - podkreślał Romianowski.Zmiany w zasadach płatnego parkowania w Szczecinie będą głosowane na sesji rady miasta 22 listopada.