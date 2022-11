Bieg z Wąsem. "Liczy się idea, a nie wynik" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Około 500 biegaczy wystartowało w niedzielę w piątej edycji Biegu z Wąsem. Do pokonania była pięciokilometrowa trasa wytyczona w szczecińskim Parku Kasprowicza.

W tym roku po raz pierwszy bieg odbył się przy padającym śniegu, ale niektórzy uczestnicy to utrudnienie obrócili w zaletę.- Pada śnieg, trasę przebiegliśmy, jest całkiem bezpiecznie. Będzie sukces, jak przebiegniemy pięć kilometrów. Liczy się idea, a nie wynik - mówi jeden z uczestników biegu. - Naprawdę jest przepięknie - dodaje biegnąca kobieta. - Wyjątkowo ciężkie warunki, trasa też nie jest lekka, spocimy się na pewno - ironizuje mężczyzna.Sam bieg wpisuje się w listopadową akcję promowania badań pod kątem nowotworów u mężczyzn - podkreśla Piotr Grudziecki, organizator biegu.- Cel co roku jest taki sam, czyli podwyższenie świadomości wśród mężczyzn, jak i u kobiet, w celu profilaktyki męskich nowotworów. Mówimy tutaj o raku jąder i prostaty - zaznacza Grudziecki.Symbolem akcji profilaktycznych są właśnie wąsy. Zapuszczanie wąsa w listopadzie rozpoczęło się kilkanaście lat temu w Australii i Nowej Zelandii. Noszenie tego typu zarostu miało prowokować do dyskusji, w tym o zdrowiu mężczyzn.