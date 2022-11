"Liczymy, że będzie dobrze". Nastroje przed meczem Polska - Meksyk [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zwycięstwem Ekwadoru nad Katarem 2-0 rozpoczęły się tegoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Co prawda reprezentacja Polski gra dopiero we wtorek, my już zapytaliśmy, czy szczecinianie będą śledzić losy podopiecznych trenera Czesława Michniewicza.