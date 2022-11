Kontrowersje wokół mundialu. Szczecińscy kibice komentują [WIDEO, ZDJĘCIA]

W świetle wielu kontrowersji meczem reprezentacji Kataru z Ekwadorem rozpoczęły się tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.

Śmierć robotników przy budowie stadionów, korupcja przy wyborze gospodarza turnieju czy chaos organizacyjny i restrykcyjne prawo dotyczące na przykład mniejszości seksualnych - to tylko kilka z ciężkich tematów, które pojawiały się od dawna w przestrzeni medialnej w odniesieniu do katarskiego mundialu.Reporter Radia Szczecin wybrał się do szczecińskiej strefy kibica i zapytał fanów, czy da się wszystkie pozaboiskowe sprawy odstawić na bok i cieszyć się tymi mistrzostwami.- Trudno odejść od tych tematów i je ignorować. Mistrzostwa są w bardzo dziwny sposób zorganizowane, jest dużo kontrowersji, ale jako kibic nie odmówię sobie tej przyjemności i będę dalej oglądał - mówi jeden z kibiców. - Jestem na bieżąco, ale teraz skupiam się tylko i wyłącznie na mistrzostwach świata, jako samym turnieju - zauważa inny. - Nie za bardzo śledzę rzeczy, które się dzieją na świecie i nie wiedziałem do końca, co tak naprawdę się wydarzyło, trochę od ludzi teraz usłyszałem, na pewno jeszcze prześledzę media - zapowiedział kolejny z kibiców. - Jest dużo kontrowersji, jeżeli chodzi o ten mundial, ale jak to mówią "piłka nożna, spać nie można" - podsumował inny z fanów piłki nożnej obecny w szczecińskiej strefie kibica.Co prawda Katar został wybrany na gospodarza Mistrzostw Świata w 2010 roku, do dzisiaj jednak ludzie odpowiedzialni za wybór emiratu ponoszą konsekwencje. Kilka dni temu sąd w Londynie orzekł, że były członek Komitetu Wykonawczego FIFA, Jack Warner z Trynidadu i Tobago, może być poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie odpowiadać za korupcję.