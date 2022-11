Oblodzenie. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem dla północno-zachodniej części kraju oraz przed marznącym deszczem dla południowego-zachodu i wschodu Polski.

zachodniopomorskim

W nocy miejscami śnieg, a na płd. zach. także deszcz ze śniegiem i deszcz, okresami marznący. Ślisko. Na płn. miejsc. przyrost pokr. śnieżnej o ok. 5 cm. Lokalnie marznące, gęste mgły.



Temp. min. od -8°C na południu i w centrum do -1°C nad morzem; lok. spadek temp. do -11°C. pic.twitter.com/Xz7Euf0bTa — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 20, 2022

Oblodzenie może występować w województwach, pomorskim i kujawsko-pomorskim, a także w północnych powiatach Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza do minus 1, a lokalnie nawet do minus 11. Przy gruncie temperatura wyniesie od minus 7 stopni do minus 4, a lokalnie do minus 13.Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 w poniedziałek.