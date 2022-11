Coraz więcej dostaw do gazoportu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Liczba dostaw LNG do gazoportu w Świnoujściu wzrosła o prawie 70 procent - poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Spółka, która należy do Grupy Orlen, odebrała pięćdziesiątą dostawę skroplonego gazu ziemnego dostarczoną w tym roku.

To o 20 ładunków więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W komunikacie PGNiG napisano, że wczoraj do gazoportu zawinął gazowiec Al Shamal z ładunkiem około 90 tysięcy ton LNG z Kataru, co odpowiada około 120 milionom metrów sześciennych gazu ziemnego w stanie lotnym.



Import LNG jest obecnie jednym z głównych źródeł zaopatrzenia Polski w gaz ziemny, zapewniającym około 40 procent zapotrzebowania na ten surowiec od początku bieżącego roku. Intensyfikacja dostaw to odpowiedź na trwający od ponad roku europejski kryzys energetyczny. Pod koniec kwietnia tego roku Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski, łamiąc tym samym postanowienia kontraktu jamalskiego.



"Intensyfikacja dostaw pokazuje nasze kompetencje w dziedzinie handlu LNG. Po połączeniu PKN ORLEN z PGNiG będziemy je konsekwentnie rozwijać, aby wspierać dwa strategiczne cele naszej grupy - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju w procesie zielonej transformacji oraz wzrost znaczenia naszego koncernu na rynkach zagranicznych" - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Gazoport dysponuje mocą pozwalającą na odbiór ponad sześciu miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Całkowity wolumen ładunków LNG, które w tym roku zostały już dostarczone do Świnoujścia, sięga prawie czterech milionów ton. Zdecydowaną większość dostaw, bo aż 31, stanowiły dostawy ze Stanów Zjednoczonych.