Nowe biuro SPP w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Opłacając mandat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Kołobrzegu od poniedziałku należy udać się do nowego biura.

Kierowcy z Kołobrzegu, którzy będą chcieli załatwić wszystkie sprawy związane z miejskimi Strefami Płatnego Parkowania, od dziś odwiedzać muszą nowe biuro. Komunikacja Miejska zajmująca się obsługą SPP uznała, że jej główne biuro nie jest na tyle wydolne, by obsłużyć wszystkich klientów. Chodzi o ciasne pomieszczenia i ograniczoną liczbę miejsc parkingowych dla klientów.



Nowe biuro Stref Płatnego Parkowania otwarto przy ulicy Okopowej, vis a vis Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15. To w tym miejscu kierowcy będą opłacać mandaty czy składać reklamacje dotyczące płatnego parkowanie. Biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.30.