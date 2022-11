Stacja pogotowia za kilka miesięcy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Budynki już stoją, trwają prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu wokół. W kwietniu powinna się zakończyć budowa nowej, głównej siedziby pogotowia ratunkowego w Szczecinie.

Powstaje przy ulicy Twardowskiego. To dwa budynki. W pierwszym będą stacjonowały karetki i załogi pogotowia ratunkowego.



- Znajdzie się tam między innymi symulator przedziału kierowcy, żeby doskonalić technikę jazdy kierowców w różnych warunkach - mówi Roman Pałka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - W symulacji jest możliwość doboru odpowiednich warunków pogodowych, różnych dróg, włącznie z podjazdami do SOR-ów na terenie województwa.



Prace idą zgodnie z planem - dodaje Rafał Śmigielski, kierownik kontraktu. - Wykonane są elewacje tych budynków. W środku trwają roboty wykończeniowe. Wykończeniowe i instalacyjne. Na zewnątrz mamy zaawansowanie około 90 procent, czyli wszystkie drogi, parkingi, nawierzchnie utwardzone praktycznie za chwilę będą skończone.



Inwestycja kosztuje ponad 30 milionów złotych. Połowa to dofinansowanie rządowe. Pozostałe środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu WSPR.