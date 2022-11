Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Komornicy w całej Polsce, także w Zachodniopomorskiem protestują i zamykają w poniedziałek swoje kancelarie.

To po ataku na komornik sądową w Łukowie. Ewa Kochańska zginęła po ugodzeniu nożem.



We wtorek a także w dniu jej pogrzebu kancelarie będą nieczynne. Do końca tygodnia wstrzymano przyjmowanie stron postępowań. Na drzwiach kancelarii zawieszono informacje o proteście. Ma on na celu zwrócenie uwagi na hejt, z jakim komornicy spotykają się w swojej pracy.