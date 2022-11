Mata przy Szafera ma być naprawiona

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Była rozchodnikowa, będzie w części żwirowa. 95 tysięcy zł - tyle ma kosztować naprawa maty rozchodnikowej na skarpie na ulicy Szafera w Szczecinie.

Rośliny ułożono na nasypie rozdzielającym jezdnie od ścieżki rowerowej i chodnika w czerwcu ubiegłego roku. Po jednej z ulew rozchodniki jednak spłynęły z nadmiarem wody. Kilka tygodni później dosadzono rośliny, ale sytuacja się powtórzyła.



- Teraz na najbardziej narażonym na deszcz odcinku skarpy rośliny zastąpiliśmy żwirem - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Hanna Pieczyńska. - Część skarpy niestety będzie żwirem specjalnym, jak to jest teraz. Pozostałe fragmenty będą obsadzone rozchodnikami. Wszystkie rury, odwodnienie, które powodowało utrudnienie na ścieżce rowerowej, będzie doprowadzone do stanu docelowego.



Naprawa ma potrwać do połowy grudnia, zapłaci za to Miasto. Hanna Pieczyńska dodała, że wykonawca maty nie zostanie ukarany finansowo, ponieważ wykonał ją zgodnie z projektem. Czy projektant poniesie konsekwencje? Tego nie wiadomo.