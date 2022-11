Szczecinkowi brakuje pieniędzy na remont dworca

Dworzec kolejowy w Szczecinku. Fot. Wikipedia / Bartekfm (domena publiczna)

Są chętni na modernizację i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Szczecinku.

Na to zadanie miasto otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu, które jednak może okazać się niewystarczające, gdyż złożone oferty znacznie przekraczają budżet.



Samorząd pozyskał na to zadanie niespełna 12 milionów złotych - w sumie - z własnymi pieniędzmi - ma ponad 16 mln zł. Tymczasem firmy, które się zgłosiły, chcą za zadanie od przeszło 23 do prawie 35 milionów złotych.



Zakres prac ma objąć renowację całej elewacji, przebudowę części parteru z holem i poczekalnią, kasy biletowe oraz zaplecze socjalne. Druga część zamówienia obejmie prace architektoniczno-konstrukcyjne oraz elektryczne. Budynek zostanie także ocieplony. W obiekcie, poza częścią dworcową, swoje miejsce znajdzie również Samorządowa Agencja Promocji i Kultury.



Inwestycja potrwa niecałe dwa lata.