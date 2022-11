Osiedle pośród hoteli. Spór w Świnoujściu

Miasto obawia się, że powstanie mieszkań nad morzem zmotywuje właścicieli hoteli do zmiany funkcji ich obiektów, co dla samorządu wiązałoby się z ogromną stratą. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Miasto obawia się, że powstanie mieszkań nad morzem zmotywuje właścicieli hoteli do zmiany funkcji ich obiektów, co dla samorządu wiązałoby się z ogromną stratą. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwa spór samorządu Świnoujścia z inwestorem, który w dzielnicy hotelowej chce wybudować osiedle mieszkaniowe. Pomysł - zdaniem Miasta - jest niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. A na samej budowie samorząd straci.

Osiedle mieszkaniowe między nadmorskimi hotelami to plan, który zdaniem miasta nie ma prawa zaistnieć. Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz tłumaczy, że dla samorządu minusem będą kwestie finansowe.



- Jeżeli inwestor będzie budował mieszkania to zarobi na VAT-cie, bo różnica między 23 procent a 15 to jest 8 procent korzyści dla inwestora. W podatku od nieruchomości inny jest podatek od mieszkań, a inny od lokali użytkowych, więc traci Gmina - wskazał prezydent Żmurkiewicz.



Do planów inwestora przychyliło się zarówno Samorządowe Kolegium Odwoławcze jak i Sąd Administracyjny.



- Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał rację inwestora i SKO. Jesteśmy w sytuacji odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i takie odwołanie przygotujemy - zapewnił.



Miasto obawia się, że powstanie mieszkań nad morzem zmotywuje właścicieli hoteli do zmiany funkcji ich obiektów, co dla samorządu wiązałoby się z ogromną stratą.



Czy lokale z racji niższego opodatkowania będą tańsze od innych nadmorskich apartamentów - nie wiemy. Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się do przedsiębiorcy.