Za 140 mln zł powstanie w Stargardzie fabryka elementów do baterii samochodowych

Turecki inwestor wybuduje tam fabrykę, gdzie wytwarzane będą materiały do produkcji baterii do samochodów elektrycznych.

Wszystko po to, by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Z powstających rozwiązań w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie mają korzystać m.in. europejskie koncerny samochodowe.



Po raz pierwszy w historii tej firmy, która działa na rynku 65 lat, inwestuje ona poza Turcją - mówi Piotr Styczewski, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie.



- Będą tutaj kolejne miejsca pracy, które są pożądane. Co ciekawe to fakt, że w tej firmie będą opracowywane i prowadzone prace badawczo-rozwojowe. Z tych proekologicznych rozwiązań będą mogły korzystać później koncerny w całej Europie - mówi Styczewski.



Turecka firma wykupiła 11 hektarów ziemi w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie. Inwestycje szacuje się na 140 mln zł. Produkcja ma ruszyć już połowie 2024.