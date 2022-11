Samorządowcy z regionu uczyli się strzelać [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Samorządowcy zajmujący się obronnością ćwiczyli strzelanie na strzelnicy 12. Brygady Zmechanizowanej na Krzekowie. W doskonaleniu umiejętności strzelania używano nowoczesnego symulatora.

Takie ćwiczenia odbywają się cyklicznie - mówi porucznik Irena Paczek Krawczak z 12BZ.



- Współpraca 12. Brygady Zmechanizowanej z samorządami, osobami odpowiedzialnymi za obronność w województwie zachodniopomorskim, odbywa się cyklicznie. Szkolenie praktyczne odbyło się dla ponad 120 cywilnych osób - mówi Krawczak.



Do ćwiczenia użyto symulatora "Śnieżnik". To wielki ekran i prawdziwa broń strzelająca na sprężone powietrze - mówi kapral Sławomir Domagalski, dowódca systemu szkolno-treningowego.



- Na ekranie symulujemy różnego rodzaju ćwiczenia. W początkowej fazie są szkolne, które mają za zadanie nauczyć żołnierzy prawidłowego celowania i wykorzystywania broni strzeleckiej. Następnie przenosi się ich do strzelań sytuacyjnych i w wykorzystaniu "Śnieżnika" zgrywa się drużyny i zespoły strzeleckie - mówi Domagalski.



Na każdym szczeblu samorządu terytorialnego są osoby odpowiedzialne za zarządzanie w stanie wojny. W ostatnich tygodniach odbyły się też szkolenia wojskowe dla wójtów i burmistrzów miast z Pomorza Zachodniego.