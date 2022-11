Wywóz śmieci. Będzie drożej, bez dyskusji

Podwyżka opłat za wywóz śmieci w Szczecinie przyjęta bez dyskusji - rozmowy na temat zmiany taryfy nie chciał szef klubu Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Tyszler.

Większość rządząca miastem z klubów Koalicji Samorządowej, czyli radnych prezydenta oraz z Koalicji Obywatelskiej zdecydowała, że szczecinianie zapłacą o 10 procent więcej.Szef klubu KO nie chciał dyskutować, bo jak stwierdził "usłyszał bzdury" mówione przez radnego PiS, Marcina Pawlickiego w "Rozmowie pod krawatem" wyemitowanej w Radiu Szczecin.- Same bzdury. 157 procent podwyżki będzie w domach wielorodzinnych, 130 procent w jednorodzinnych. Proszę państwa, to są wierutne kłamstwa. I żebyśmy nie toczyli dyskusji w tym kierunku - mówił.Tyle, że Pawlicki nie mówił o takiej podwyżce teraz - tylko o skumulowanym wzroście opłat przyjmowanych przez rządzącym miastem licząc od 2018 roku.- Można podsumować: w wielorodzinnej zabudowie jest to podwyżka rzędu 157 procent, a w jednorodzinnej - 130 procent. Startowaliśmy w 2018 roku od 4 złotych za metr - przypomniał.Mowa o metrze sześciennym wody, bo od jej zużywania obliczana jest stawka w zabudowie wielorodzinnej: po podwyżce teraz będzie 10,30 za metr, a w domkach zamiast jednorazowej opłaty 105 złotych będzie miesięcznie 115 złotych.