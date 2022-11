"Bez względu na wynik byśmy się cieszyli". Polsko-meksykańska rodzina komentuje mecz [ZDJĘCIA]

Polsko-meksykańska rodzina oglądała wtorkowy mecz w strefie kibica. Przed ekranami w szczecińskim hotelu Vulcan - wraz z żoną i dwójką synów - zasiadł mieszkający od 27 lat w Polsce Alberto Lozano, Meksykanin oraz wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego.

Reporter Radia Szczecin zapytał, której drużynie kibicowali.- Był stres z jednej i drugiej strony. Gdy była akcja w jednej bramce, to kibicowałem i się stresowałem, a później akcja w drugiej bramce i było tak samo - mówi Alberto Lozano. - Gdyby bramkę strzelił Meksyk, to nie wiem, czy mocno bym krzyczał - ironizuje.- Wszystkim tłumaczę, że to była dla nas super sytuacja, bo bez względu na wynik byśmy się cieszyli - podkreśla Dominika Lozano.Drugi mecz "Biało-Czerwoni" rozegrają w sobotę z Arabią Saudyjską, a zmagania grupowe zakończą 30 listopada spotkaniem z Argentyną.