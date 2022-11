PUM z symulatorami odczuć starczych [ZDJĘCIA]

Do uczelni trafiły dwa symulatory odczuć starczych. źródło: https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/symulatory_odczu_starczych_w_pum Do uczelni trafiły dwa symulatory odczuć starczych. źródło: https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/symulatory_odczu_starczych_w_pum Do uczelni trafiły dwa symulatory odczuć starczych. źródło: https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/symulatory_odczu_starczych_w_pum Do uczelni trafiły dwa symulatory odczuć starczych. źródło: https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/symulatory_odczu_starczych_w_pum

Jak czuje się osoba starsza i jak reaguje jej ciało - mogą o tym przekonać studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Do uczelni trafiły dwa symulatory odczuć starczych.

To kombinezon z zestawem obciążników, które są wmontowane w specjalną kamizelkę i nakładki na nogi. Wszystko po to, by ciało zachowywało się jak seniora.



- Niektórzy myślą, że geriatria jest marginalnie traktowana, natomiast myślę, że w tym momencie nasze społeczeństwo się starzeje i musimy naszych studentów przygotować na wszelkie objawy, które demonstrują starsze osoby - mówi Prorektor ds. Dydaktyki, dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska.



Symulatory przekazała Fundacji Nutricia.