Mróz. W schroniskach coraz więcej bezdomnych

Średnio dwie-trzy osoby dziennie trafiają teraz, w mroźne dni, do jednego tylko schroniska dla bezdomnych w Szczecinie. Od początku pogotowia zimowego, rekord to dziewięć osób w ciągu doby.

Pogotowie zimowe - Stowarzyszenie "FENIKS":

W mieście są schroniska:

"Feniks", ul. Zamknięta 5,

Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Nehringa 14,

Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Strzałowska 24,

Schronisko dla Kobiet "Caritas", ul. Piaseczna 4,

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie "Złoty Wiek", ul. Hryniewieckiego 9.

To najtrudniejszy okres dla osób bez dachu nad głową. W tym momencie, np. w schronisku przy ulicy Zamkniętej w Szczecinie przebywa około 90 osób.- A co mam robić? Marznąć, tułać się, trząść się z zimna?! Od alkoholu łatwo się powstrzymam, będę miał zajęcia. Można dbać o higienę, jest ciepły posiłek, jest dobrze. - Po prostu nie mam gdzie się podziać. Gdzie człowiek pójdzie?! Nie będę się tułać po krzakach, jak niektórzy - mówią.Miejsca wciąż są. Ludzie chętnie się zgłaszają.- Wiedzą, że tu, to nie tylko nakazy, zakazy, regulamin i zakaz picia alkoholu, ale przede wszystkim pomoc, dobre serce i wsparcie, które pozwoli przetrwać zimę, a może odnaleźć sens w życiu walcząc z nałogami, próbując wyjść z sytuacji, którą jest bezdomność - wierzy Arkadiusz Oryszewski, kierownik Pogotowia Zimowego w stowarzyszeniu Feniks.Aby powiadomić służby o osobie potrzebującej pomocy możemy zadzwonić pod numer straży miejskiej, to 986 lub pod 112.W mieście jest około 450 miejsc dla osób w kryzysie bezdomności, głownie w schroniskach ale też w noclegowniach czy ogrzewalniach. Dostępne są także łaźnie.Pogotowie zimowe ruszyło wraz z początkiem listopada, potrwa do końca zimy.tel. (91) 421-61-22 lub Straż Miejska: tel. 986, 19656.Łaźnia w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża mieści się przy al. Wojska Polskiego 63.