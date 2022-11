Pierścień Miss Polski przekazany na charytatywną licytację [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Miss Polski 2022 Aleksandra Klepaczka była gościem programu "Radiu Szczecin na Dzień Dobry" i mówiła o pomocy dla Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie koło Szczecina.

Najpiękniejsza Polka przekaże pierścień miss, wylicytowany przez szczecinianina podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Fundusze pomogą w działaniu hospicjum - mówiła Aleksandra Klepaczka.



- Mam ze sobą przepiękny pierścień rodziny Miss Polski. Otrzymuje go każda finalistka i każda Miss Polski. Ten pierścień w ubiegłym roku przekazała na licytację WOŚP Agata Wdowiak, czyli moja poprzedniczka, Miss Polski 2021. Został on wylicytowany za kwotę ponad 12 tysięcy złotych, tutaj w Szczecinie - mówi Klepaczka.



Pierścień nie trafi do osoby, która go kupiła. Hojny darczyńca przekazuje go do dalszej licytacji w sieci - dodaje Aleksandra Mazur-Woroniecka z hospicjum w Tanowie.



- Liczę tutaj na słuchaczy, że jak już licytacja ruszy, to rzeczywiście będzie potężny bój o ten pierścień - mówi Mazur-Woroniecka.



- To pomoc dla podopiecznych hospicjum. W jakiej oni są sytuacji? - pytał prowadzący program.



- Oni po prostu są bardzo chorzy. Z reguły to są osoby, które są już u kresu życia - dodaje Aleksandra Mazur-Woroniecka z hospicjum w Tanowie.



Aleksandra Klepaczka powalczy niebawem również o tytuł Miss Universe.