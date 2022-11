Kilkudziesięciu wystawców bierze udział w piętnastej już edycji studenckiej "Giełdy Pracy". Targi organizowane są przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.

W środę studenci spotkają się z pracodawcami na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania przy ulicy Mickiewicza - mówi organizator Monika Smoguła.- Zapraszamy przede wszystkim na stanowiska pracodawców, z którymi można porozmawiać i dowiedzieć się, jakie oferują oferty pracy, praktyk czy staży. Można też porozmawiać o tym, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. To z doradcami zawodowymi, którzy będą na stoisku biura karier czy np. stanowisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy - mówi Smoguła."Giełda Pracy" na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania rozpoczęła się o godzinie 9.00. Targi potrwają do godz. 14.00.