Ile punktów karnych za złe parkowanie?

Pięć punktów karnych za złe parkowanie to nieadekwatna kara; przepisy należy jeszcze poprawić - mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości, Artur Szałabawka.

Polityk podkreślał, że jest zwolennikiem ostrego traktowania pijanych kierowców - także konfiskować im samochody, natomiast wspomniane kary za parkowanie są zbyt surowe.- Pięć punktów karnych za złe parkowanie..., no to w Szczecinie może się zdarzyć. Wyborca przyszedł i trochę się żalił, na przykład przed szpitalem na Pomorzanach nie ma gdzie zaparkować, a on na chwilkę zaparkował, żeby starszą osobę zaprowadzić na oddział... Niestety, strażnicy miejscy musieli mu wystawić mandat karny, może niewysoki, ale punktów pięć - powiedział poseł.Ustawa z zapisami o konfiskacie aut kierowcom, którzy będą mieli przynajmniej 1,5 promila alkoholu we krwi czeka teraz na podpis prezydenta.