Kolejna zbiórka na rzecz Jakuba Znojka zakończona sukcesem

Na koncie 24-latka ze Szczecina jest już ponad 319 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, Jakub Znojek zbiera środki na kontynuację kosztownej rehabilitacji w prywatnym ośrodku w Otwocku. To po tym, jak niemal dwa lata temu w Wigilię został staranowany przez pijanego kierowcę, próbując powstrzymać go od dalszej jazdy. W wyniku zdarzenia Znojek doznał wielu złamań, w tym klatki piersiowej, żeber, przebicia płuca oraz pęknięcia czaszki. Początkowo lekarze nie dawali mu żadnych szans. Konieczne były poważne operacje, między innymi trepanacja czaszki.W sierpniu przed Sądem Okręgowym w Szczecine zapadł wyrok skazujący sprawcę tragedii - Vadyma I. - na 13 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności. Mężczyzna musi także zapłacić 100 tysięcy złotych rodzicom Jakuba Znojka. Prokuratura domagała się 25 lat więzienia argumentując, że doszło do usiłowania zabójstwa w zamiarze ewentualnym, z którym mamy do czynienia, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i się na to godzi.W poprzedniej zbiórce zakończonej rok temu, udało się zebrać niemal 200 tysięcy złotych. Koszty rehabilitacji wzrosły, dlatego fundusze zebrane w 2022 r. pozwolą zapewnić dalsze leczenie Jakuba Znojka na około rok.