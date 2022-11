Drożej za żłobek? Rodzice protestują, samorząd odpowiada

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Podwyżek za miejski żłobek mogą się spodziewać rodzice w Świnoujściu. Rodzice protestują, a samorząd tłumaczy, że podwyżka opłat wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania placówki.

W tej chwili za pobyt dziecka w placówce, rodzice płacą ok. 380 zł. Po podwyżce proponowanej przez miasto, koszt pobytu miałby wynieść 750 zł. Rodzice żłobkowych dzieci z pomysłem się nie zgadzają.



- To jest dużo dla mam. Dziecko kosztuje. Nawet licząc "500 plus", to i tak nie stać, jesteśmy przeciwko - mówią rodzice.



Tę opinię podziela ponad 190 osób, które podpisały się pod petycją mającą powstrzymać samorząd od podjęcia decyzji.



Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia uspokaja rodziców i tłumaczy.



- Każdy rodzic otrzymuje kapitał opiekuńczy bądź opłatę żłobkową. Adekwatnie do tego opłata będzie wynosiła za dziecko w żłobku na poziomie 252 zł lub 352 zł i 50 groszy - powiedział Sujka - mówi Sujka.



Ostateczną decyzję odnośnie opłat za żłobek radni podejmą w czwartek podczas sesji RM.