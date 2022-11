Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pierwsze transporty węgla z PGE trafiły już do Gryfina.

Pierwsze worki mają trafić do mieszkańców Gryfina i gmin ościennych już na dniach - mówi Marcin Stawicki, prezes gryfińskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. - W czwartek planujemy pakować worki. Liczymy, że w czwartek pod koniec dnia pierwsze transporty powinny wyjechać do klientów.



Do końca roku do Gryfina ma przyjechać tysiąc ton węgla różnych frakcji.