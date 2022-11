Nowe drogi w gminie Kozielice

Rząd Prawa i Sprawiedliwości odebrał pieniądze złodziejom i przekazał na takie inwestycje - powiedział poseł Leszek Dobrzyński podczas otwarcia nowych dróg w gminie Kozielice. Chodzi o połączenia Przydarłów-Trzebórz i Tetyń-Maruszewo.

Piotr Rybczyński, wójt gminy Kozielice powiedział, że inwestycje warte są ponad 5 milionów złotych.



- Uzbrojenia terenu, chodniki, drogi, kanalizacja to impuls do tego, żeby ludzie chcieli się budować. Budownictwo daje impuls do płacenia podatków. Z tego mamy rozwój tej pięknej gminy - powiedział Rybczyński.



Poseł Leszek Dobrzyński powiedział, że za sprawą takich inwestycji „polskie państwo wraca do małych miejscowości.”



- Do gmin, powiatów, do wiosek, gdzie czasem mieszka kilkaset, a nawet sto osób. Dlaczego? Bo wszędzie tu są Polacy. I oni mają prawo do godnego życia. Patrzę na tą drogę. Czy to jest coś specjalnego? Nie, to jest to, co powinno się należeć tak naprawdę wszystkim - podkreślił Dobrzyński.



Wojewoda Zbigniew Bogucki podkreślił, że na takie inwestycje, gminy często czekały po kilkadziesiąt lat.



- Pytanie tylko, dlaczego musieli państwo czekać? Tak samo ciężko pracowaliście, tak samo płaciliście podatki, wstawaliście rano do pracy. A wszyscy mówili, że pieniędzy nie ma i nie ma będzie. Tylko dziś jest rząd i samorządy, które potrafią mądrze tym gospodarować - stwierdził Bogucki.



Fundusze na drogi w Kozielicach pochodziły z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.