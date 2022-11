Znany szczeciński adwokat zatrzymany z „bossami Proszkowa”

Mat. cbsp.policja.pl/cbs

Centralne Biuro Śledcze Policji na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymało Andrzeja Z. ps. „Słowik”, Leszka D. ps. „Wańka”, Janusza P. ps. „Parasol” uznawanych za „bossów Proszkowa”.

Jak informuje prokurator Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej, CBŚP łącznie zatrzymało ponad 20 osób, które zostały doprowadzone do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, gdzie usłyszą prokuratorskie zarzuty. Wśród zatrzymanych są także szczecińscy gangsterzy m.in. Paweł B. ps. "Dziobak". Na zlecenie prokuratury we wtorek zatrzymany został również znany szczeciński adwokat Przemysław W.



Po wykonaniu czynności procesowych prokurator podejmie decyzje, co do konieczności stosowania środków zapobiegawczych - informuje Prokuratura Krajowa.