Niemiecka propozycja dla Polski. Komentarze w "RSnW"

Deklaracja Niemiec o Patriotach dla Polski ma korzyści obronne - mówili goście środowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Po kolejnych atakach rakietowych 🇷🇺,zwróciłem się do strony 🇩🇪, aby proponowane 🇵🇱 baterie Patriot zostały przekazane na 🇺🇦 i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić 🇺🇦 przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2022

Analityk Marek Budzisz zauważa, że rakiety mają działać odstraszająco. - To wysłanie systemów Patriot jest też działaniem mającym na celu przeciwdziałać ewentualnej eskalacji konfliktu - powiedział Budzisz.Jest to niespodziewany gest ze strony Niemców i pokazuje, że zaangażują się w ewentualną obronę granic NATO - mówił generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. - To jest wyraźny przekaz dla Putina i dla NATO, że Niemcy są członkiem NATO i będą brali udział w ramach kolektywnej obrony.W niedzielę niemiecka minister spraw zagranicznych Christina Lambrecht zadeklarowała, że Niemcy rozmieszczą na terytorium RP system obrony przeciwrakietowej Patriot. Dodatkowo Niemcy chcą skierować do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej myśliwce Eurofighter.W środę z kolei minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zwrócił się do Niemiec, by proponowane baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozmieszczone przy zachodniej granicy tego kraju z Polską.