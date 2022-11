Prezydent Stargardu: czekamy tylko aż spółka dostarczy węgiel i umożliwi jego odbiór

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dostawy węgla po preferencyjnych cenach do Stargardu - na ostatniej prostej.

Prezydent tego miasta zapewnił, że mieszkańcy będą mogli kupić opał w przyszłym tygodniu.

Będą go odbierać w składach węgla.



To też ukłon w stronę lokalnych przedsiębiorców - wyjaśniał Rafał Zając w "Rozmowach pod Krawatem".



- W zasadzie wszystko mamy już poukładane. Czekamy tylko aż Węglokoks ten węgiel dostarczy i umożliwi jego odbiór, bo to jest spółka nam przydzielona. Staraliśmy się nie wyeliminować funkcjonujących w Stargardzie składów węgla, tylko one w tym procesie będą uczestniczyć. To jest szansa dla nich na przeżycie tego trudnego okresu. Gdybyśmy to zrobili realizując sprzedaż w całości poprzez spółkę komunalną, to los składów byłby bardzo trudny - mówi Zając.



Cena węgla nie może przekroczyć stawki 2000 złotych za tonę.