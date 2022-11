Stracili dorobek swojego życia. Trwa zbiórka dla czterech rodzin [ZDJĘCIA]

Fot. OSP Połczyn-Zdrój Fot. OSP Połczyn-Zdrój Fot. OSP Połczyn-Zdrój Fot. OSP Połczyn-Zdrój

Cztery rodziny straciły dach nad głową, teraz potrzebują pomocy. To pogorzelcy z miejscowości Ogartówko w gminie Połczyn-Zdrój.

Do pożaru doszło we wtorek, wczesnym rankiem. Udało się wszystkich uratować, ale dom całkowicie spłonął. Pogorzelcy potrzebują pomocy. Zamieszkali w tymczasowych lokalach zastępczych.



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju zwrócił się do mieszkańców i internautów z prośbą o pomoc, organizuje dla nich zbiórkę. Potrzebne są miedzy innymi ubrania, pampersy czy pościel. Wśród 22 poszkodowanych jest czworo dzieci.