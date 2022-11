Tani węgiel w Mieszkowicach. Burmistrz: Jesteśmy dla mieszkańców

Tańszy węgiel trafia do kolejnych mieszkańców regionu. Sprzedaż rozpoczęła gmina Mieszkowice.

W czwartek do miasta dotarł drugi transport - to 25 ton surowca. Sprzedażą zajmuje się spółka miejska Zakładu Usług Komunalnych - mówi burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa.- Jako gmina jesteśmy dla mieszkańców, a nie firma prywatna, która byłaby z poza gminy. Z całym szacunkiem, ale podziękowaliśmy i sami, własnymi siłami, prowadzimy dostawę oraz dystrybucję węgla do naszych mieszkańców - podkreśla Salwa. - W tej chwili pakujemy węgiel po tonie, półtorej, dla osób starszych, dla osób, które nie mają możliwości, aby węgiel potem nosić - dodaje.W sumie gmina zamówiła 175 ton surowca. To głównie węgiel, ale też między innymi koks. Węgiel sprzedawany jest za 2 tysiące złotych.