Mikołajkowa Wioska przed Radiem Szczecin

Konkursy, atrakcje dla dzieci, ozdoby świąteczne, zagroda dla zwierzaków, a przede wszystkim wizyta Świętego Mikołaja. To tylko część atrakcji w Mikołajkowej Wiosce Radia Szczecin, która stanie w patio przed wejściem do naszej siedziby.

Na specjalnie ustawionej scenie odbędą się również świąteczne występy, a także wspólne kolędowanie. Świąteczny klimat mogą tworzyć również nasi lokalni producenci, których zapraszamy do ustawienia swoich stoisk w czasie wydarzenia. Instrukcje jak to zrobić można znaleźć pod tym linkiem Do Mikołajkowej Wioski Radia Szczecin zapraszamy od 16 grudnia.