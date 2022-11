Wolin w opozycji do Szczecina. Wprowadza najniższy podatek od środków transportu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Wolinie wręcz przeciwnie jak w Szczecinie. Gmina będzie mieć najniższy możliwy podatek od środków transportu.

Tak zdecydowała Rada Miasta na wniosek burmistrz Ewy Grzybowskiej.



Liczymy, że więcej firm zarejestruje się w naszej gminie, a tym samym poprawią się wpływy do budżetu - mówi Grzybowska.



- Dla mnie jest to o tyle dobra droga, że dotychczas podatki od środków transportu i dochody z tego tytułu były naprawdę znikome. Dlatego liczę na to, że ta sytuacja się poprawi, są to dochody bieżące. Poprawi się też nasza sytuacja związana z wydatkami bieżącymi, przynajmniej w jakiejś części czy małym zakresie - mówi burmistrz Wolina.



Aby płacić podatki w Wolinie, trzeba zamieszkiwać gminę lub też mieć zarejestrowaną tam firmę.



Nowe, najniższe możliwe ustawowo stawki, będą obowiązywać od 1 stycznia - mówi Joanna Kozłowska z magistratu w Wolinie.



- Jeżeli ktoś zarejestruje firmę powiedzmy w lutym czy czerwcu, obowiązek podatkowy jest proporcjonalny. Na dziś mamy około 300 zarejestrowanych w Wolinie podmiotów. Może być nawet 2000, my sobie poradzimy - mówi Kozłowska.



Minimalne podatki od środków transportu w naszym województwie są też w Białym Borze i Nowogardzie. Z kolei Szczecin zdecydował niedawno o podniesieniu tej opłaty do maksimum.