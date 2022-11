Zdjęcie ilustracyjne. Fot. pixabay.com / S. Hermann & F. Richter (domena publiczna)

Teren wokół jeziora w Marszewie zostanie zagospodarowany. Gmina Postomino (powiat sławieński) podpisała umowę z wykonawcą.

W ramach inwestycji, powstanie tam kompleks zjeżdżalni, ogrodzony wodny plac zabaw dla dzieci oraz boisko do siatkówki plażowej.



Stary, wyeksploatowany pomost zostanie zastąpiony nowym, wybudowany zostanie również kolejny, pływający, który służyć będzie niewielkim jednostkom. Staną też - wieża dla ratowników, altany wyposażone w stoły oraz ławki, paleniska oraz elementy małej architektury. Cały teren będzie oświetlony oraz monitorowany.



Koszt inwestycji to prawie 7 milionów 800 tysięcy, z czego blisko 5 milionów to dotacja ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.