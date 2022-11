Święto krwiodawców. Europejski rekordzista pochodzi... ze Szczecina! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. To coroczna akcja, dedykowana tym, którzy oddając krew, bezinteresownie pomagają potrzebującym.

Europejskim rekordzistą w krwiodawstwie jest 54-letni Jacek Schmidt ze Szczecina, który przez 35 lat oddał 217 litrów, jak zaznaczył - nie ma nic piękniejszego niż oddanie cząstki siebie, by uratować komuś życie.



- Gdy byłem mały, ciężko chorowałem. Krew mojego ojca przywróciła mnie do zdrowia. Można powiedzieć, że mój tato drugi raz dał mi życie. Jak się o tym dowiedziałem, to postanowiłem, że od razu idę oddać krew i tak też się stało - powiedział Radiu Szczecin Jacek Schmidt.



Potrzeby, jeżeli chodzi o pacjentów, są bardzo duże - zaznaczyła Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.



- Obecnie mamy duże potrzeby, jeśli chodzi o grupy ARhD+, ARhD-, najpopularniejsze w naszej populacji. W tej grupie krwi będzie najwięcej biorców. Są niedobory, bo pacjent, żeby być wyleczony, musi otrzymać krew od jednego do trzech dawców - podkreśliła Lipińska.



Dni Honorowego Krwiodawstwa potrwają do soboty. Oddać krew można między innymi w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 80.