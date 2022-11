Dzieci z SP8 morsowały na szkolnym boisku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dzisiaj w kalendarzu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Morsa. Z tej okazji uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie zorganizowali sobie morsowanie na... szkolnym boisku.

Około 50 dzieci weszło do basenu z lodowatą wodą, aby wzmocnić swoje zdrowie, a przy okazji zyskać koło ratunkowe w sali lekcyjnej.



- Dzieciom zaproponowałem tzw. "niepytajki". Wchodząc do basenu i wytrzymując w wodzie jedną minutę, wywalczą "niepytajkę", czyli jednorazowe zwolnienie z odpytania na lekcji czy kartkówki. Dostaną taki bilecik i jak kiedyś im się noga powinie, to wręczą go nauczycielowi, który ma obowiązek go respektować - mówi Krzysztof Ponikowski, dyrektor SP8.



W szkole działa również klub morsów, który co niedzielę wychodzi na pobliskie kąpielisko i wchodzi do zimnej wody. Wśród jego członków są nawet uczniowie "zerówek".