Gryfino sprzedaje węgiel. Tona za niecałe 2 tys. zł [WIDEO, ZDJĘCIA]

Gmina Gryfino rozpoczęła sprzedaż węgla. Surowiec można odebrać osobiście ze składu przy ulicy Targowej w Gryfinie lub skorzystać z transportu.

Do końca grudnia gmina dostarczy po 1,5 tony surowca do 150 gospodarstw domowych - mówi Marcin Stawicki, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. - Workujemy węgiel i będziemy dystrybuować go do naszych mieszkańców i do mieszkańców gmin ościennych. Liczymy, że kierunek Gardno, czyli kierunki Starego Czarnowa i Kobylanki to jest ten cel, w który chcemy puścić pierwszy transport.



W gminie Gryfino tonę węgla można kupić za 1900 złotych.